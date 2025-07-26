Оператори дронів ліквідували один із районів оборони окупантів

Українські військовослужбовці знищили район оборони російських окупантів та зірвали штурми. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.



«На одному з ключових напрямків оператори 9 окремої бригади безпілотних систем знищили значну кількість живої сили та укріплені позиції противника, зірвавши його спроби штурмувати українські позиції», — йдеться у повідомленні.



Російські військові намагалися діяти потай, накопичували особовий склад у укриттях і пересувалися під покровом ночі.



Раніше ми писали, що в окупованій Михайлівці Запорізької області зафіксовано детонацію складу боєприпасів.

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