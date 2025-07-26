Ще одного підлітка повернули до України з Росії

На територію України вдалося повернути ще одного підлітка, 18-річна дівчина з початку широкомасштабної війни жила у РФ. Про це повідомив начальник Офісу президента Андрій Єрмак.



За його словами, дівчина ще 2022 року разом із батьками переїхала до Російської Федерації. Українка продовжувала навчатися онлайн та ще до повноліття почала планувати повернення.



«Днями вона перетнула кордон і вже перебуває в безпеці на вільній території України», — уточнив Єрмак.



Раніше ми писали, що до України в рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу дітей із тимчасово окупованих територій.

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