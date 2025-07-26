Росіяни повністю знищили ТЦ «Епіцентр» у Кам'янському

Росіяни атакували Кам'янське. Фото: ТЦ "Епіцентр".

Російська армія вночі 26 липня завдала ракетного удару по місту Кам'янське Дніпропетровської області. Внаслідок атаки знищено торговий центр «Епіцентр». Про це повідомили у прес-службі магазину.



«Вночі російські ракети зруйнували ще один торговий центр «Епіцентр» — у місті Кам'янському Дніпропетровської області. ТЦ площею понад 11 000 м² було повністю знищено», — йдеться у повідомленні.



Постраждалих немає.



У компанії повідомили, що планують поновити роботу.



З початку повномасштабного вторгнення було повністю знищено сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м. Ще два торгові центри припинили роботу внаслідок пошкоджень та близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.



Крім того, у місті зруйновано багатоповерхові будинки та навчальний заклад. Усього вибито не менше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби та гуманітарні організації.



Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч на 26 липня запустили 208 БПЛА та 27 ракет різних типів. Основний напрямок удару – Дніпропетровщина. Протиповітряна оборона збила 200 цілей.

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