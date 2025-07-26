Під Білогорівкою прикордонники відбили комбінований штурм російських військ

У районі Білогорівки пілоти підрозділу «Фенікс» зупинили комбінований штурм російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу «Фенікс».



Як зазначається, російські війська кинули у бій піхоту, легковий автотранспорт та важку бронетехніку. Однак завдяки роботі розрахунків FPV, екіпажів «Vampire» та «скидів»штурмові дії вдалося зупинити.



«Знищено 2 танки, броньована машина, легковий автотранспорт супротивника. Піхоту, яка намагалася розвіятись по «зеленці», наздогнали та добили — втекти не вдалося нікому», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що український винищувач МіГ-29 завдав високоточного авіаудару GBU-62 JDAM-ER по будівлі, в якій знаходилися оператори російських БПЛА.

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