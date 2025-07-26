Армія РФ вбила одного цивільного у Костянтинівці

У суботу, 26 липня, російська армія обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Одна людина загинула. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни використали FPV-дрон.



«Російські окупаційні сили знову атакували Костянтинівську громаду. Внаслідок цієї підступної атаки загинув громадянський житель міста», — зазначив він.



Горбунов закликав мешканців громади евакуюватися до безпечніших регіонів України.



Раніше ми писали, що минулої доби, 25 липня, на Донеччині десять людей отримали поранення в результаті російських атак.

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