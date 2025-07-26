Армія РФ вбила одного цивільного у Костянтинівці

У суботу, 26 липня, російська армія обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Одна людина загинула. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
За його словами, росіяни використали FPV-дрон.
«Російські окупаційні сили знову атакували Костянтинівську громаду. Внаслідок цієї підступної атаки загинув громадянський житель міста», — зазначив він.
Горбунов закликав мешканців громади евакуюватися до безпечніших регіонів України.
Раніше ми писали, що минулої доби, 25 липня, на Донеччині десять людей отримали поранення в результаті російських атак.
Переможемо цензуру разом!