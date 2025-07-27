Лиманський напрямок: у Серебрянському лісі помічені прапори РФ

З Лиманського напрямку з'явилося відео, на якому російські військові встановлюють прапори в районі озера та на території колишньої турбази «Угольок», розташованої на північ від озера Черніково у Серебрянському лісі. Про це повідомив Telegram-канал PETRENKO.



За даними прокремлівських джерел, зйомка велася двома підрозділами і, як стверджується, свідчить про просування російських військ у цьому районі.

Джерело: t.me/petrenko_iHS



Серебрянський ліс (також відомий як Серебрянський заказник) залишається однією з ключових точок на лінії фронту, де тривають запеклі бої. Російська сторона регулярно публікує відеоматеріали, що підтверджують її присутність та частковий контроль над територією.



Проте, за даними незалежних спостерігачів, українські сили продовжують утримувати частину позицій та ведуть активний спротив.

Нагадаємо, російська армія активізувалася на Лиманському напрямі.