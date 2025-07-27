Росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини за добу

Голова Донецької обласної державної адміністрації та керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що 26 липня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області – у Костянтинівці та Мирнограді (Покровський район).



За добу поранень також зазнали троє цивільних.



Загальна кількість постраждалих від дій Росії на території Донеччини вказана без урахування даних щодо Маріуполя та Волновахи, йдеться у повідомленні.

Фото Донецької ОВА

Нагадаємо, російські війська 25 липня обстріляли Покровську громаду Донецької області. В результаті обстрілів Родинського поранено двох місцевих жителів.