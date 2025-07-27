Слов'янськ, Краматорськ та інші міста Донецької області можуть залишитись без води

На сайті Дружківської міської військової адміністрації опубліковано повідомлення диспетчера міського Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства.



Комунальне підприємство, що забезпечує водою міську інфраструктуру, повідомило , що у зв'язку з аварійним та раптовим відключенням електропостачання можливі перебої, скорочення подачі або повне відключення питної води у містах Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.



Обмеження діятимуть до повного відновлення електропостачання.

Також Дружківський Водоканал опублікував графік підвезення води на 27 липня. Спецтранспорт працюватиме за такими адресами:

10:30 - перехрестя вулиць С. Мірошниченка/Східна



11:00 - С. Мірошниченко / Степова

12:00 - С. Мірошниченко / Козака Дружка

12:30 - С. Мірошниченко / М. Грушевського



13:00 - Остапа Вишні / Шевченка



Мешканцям рекомендовано підготувати заздалегідь ємності для набору води.