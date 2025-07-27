Кондиціонер замість крана: у Макіївці збирають конденсат

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області місцеві жителі знайшли незвичайний спосіб видобутку води — вони збирають конденсат, що стікає з працюючих кондиціонерів.



За словами очевидців, централізоване водопостачання обіцяють включати лише раз на три дні. Однак, як зазначає автор відео, завдяки «технологіям» та «інноваціям», трохи води вдається одержувати щодня.

Нагадаємо, через гострий дефіцит води в Донецьку та Макіївці подача здійснюється лише раз на три дні, максимум на 4 години. У Харцизьку, Іловайську та Зугресі водопостачання включать раз на дві доби.



Складна ситуація зберігається також у Сніжному, Єнакієвому та Шахтарську. У Маріуполі, за повідомленнями місцевих жителів, навіть автомийки залишилися без води.