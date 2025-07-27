Одесу атакували дрони: один упав у море

Одесу та Чорноморськ вдень, 27 липня, атакували ударні дрони. Один із них упав в акваторію Чорного моря. Внаслідок атаки у передмісті Одеси пролунали потужні вибухи, над районом здіймається дим.

Російські війська запустили містом серію ударних безпілотників, у регіоні було зафіксовано інтенсивну повітряну тривогу.

Про ракетно-дронову загрозу повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Близько полудня Труханов попередив городян про небезпеку і закликав терміново сховатися, особливо тих, хто перебував на узбережжі.

«Аркадія, центр міста, Ланжерон – увага! Київський район, будьте обережні!» — звернувся він до мешканців.