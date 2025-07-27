Тривають запеклі бої в Донецькій області — зведення ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку сьогодні зафіксовано 29 атак супротивника на позиції українських захисників.



Ворожі штурми здійснювалися в районах Новоекономічного, Разиного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Горіхового, Олексіївки, Полтавки, Котлиного, а також у напрямку Покровська, Білицького, Новоукраїнки, Новопавлівки, Заповідного та Родинського. Одне зіткнення триває.



На Лиманському напрямку агресор провів вісім атак у районах Греківки та у напрямках Григорівки та Шандриголового.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки неподалік Серебрянки. Ще два боєзіткнення тривають біля Верхньокам'янського та Григорівки.



На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну спробу прориву в районі Ступочек.



На Торецькому напрямку ворог десять разів атакував українські позиції в районах Олександро-Калинове, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки. Три боєзіткнення продовжуються.

На Новопавлівському напрямку захисники України відбивали атаки в районах Зеленого Поля, Піддубного, Мирного, а також у напрямку Темирівки. Три з чотирьох ворожих штурмів було відбито, одне бойове зіткнення все ще триває.