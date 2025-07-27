Зеленський: законопроєкт про НАБУ ухвалять вже наступного тижня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що законопроєкт, спрямований на відновлення повноважень НАБУ, буде ухвалено вже наступного тижня терміново. Про це він розповів у розмові з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.



Про це йдеться у офіційному Telrgram-каналі президента України.



«Обговорили законопроєкт, який забезпечує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Я подякував Єврокомісії за експертну підтримку. У нас загальне розуміння: документ має бути ухвалений невідкладно, наступного тижня», — зазначив Зеленський.



Глава держави також прокоментував ситуацію із призупиненням фінансової допомоги від ЄС, про яку раніше писала The New York Times. За його словами, Україна робить усі необхідні кроки для відновлення фінансування.



«Україна продовжує впровадження ключових реформ у рамках механізму Ukraine Facility. Сьогодні я підписав закони про реформу АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів — ред.) та факторинг — це частина зобов'язань перед нашими європейськими партнерами», — додав президент.

Нагадаємо, нещодавно по всій Україні пройшли мітинги на захист НАБУ та САП.