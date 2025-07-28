Зеленський підписав закон про реформу АРМА: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА — Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Документ був прийнятий Верховною Радою 18 червня та отримав номер 12374-д.



Згідно з карткою на сайті парламенту, законопроєкт було внесено 10 лютого, вже 12 лютого прийнято за основу, а 18 червня схвалено остаточно. Після підписання спікером парламенту 15 липня документ направили президенту, і 27 липня його повернули з підписом Зеленського.



Ініціативу реформувати АРМА було оголошено ще на початку лютого. На той момент ще віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що уряд подав узгоджений із Європейською комісією законопроєкт, який передбачає перезапуск агентства та аудит його діяльності.



Проте законопроєкт викликав суперечки. 24 березня Громадська рада при НАЗК разом із громадськими організаціями закликала Верховну Раду відхилити правки, які стосувалися повноважень НАЗК. Особливо критикувалися зміни №886 щодо моніторингу способу життя — це повноваження належить виключно НАЗК і не пов'язане з діяльністю АРМА. Також увагу викликали поправки, які могли б звільняти чиновників від відповідальності за невірогідні дані у деклараціях.



Посли країн «Великої сімки» підтримали реформу АРМА, але застерегли від внесення змін, які можуть ослабити антикорупційні механізми. Вони наголосили, що такий закон важливий для євроатлантичної інтеграції України.



Закон передбачає участь міжнародних експертів у відборі керівництва АРМА, прозорі процедури управління та контроль за передачею активів. Спроба заблокувати реформу в парламенті 15 липня провалилася: ухвала про скасування була підтримана лише 47 депутатами.

Нагадаємо, раніше по всій Україні відбулися мітинги на захист НАБУ та САП. Зеленський раніше повідомив, що законопроєкт, спрямований на відновлення повноважень НАБУ, буде ухвалено вже наступного тижня у терміновому порядку.