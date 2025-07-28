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Поки Путін був у Санкт-Петербурзі дрони активно атакували Ленінградську область

28 липня 2025, 08:00

Поки Путін був у Санкт-Петербурзі дрони активно атакували Ленінградську область

Путін на борту фрегата "Адмірал Григорович" Путін на борту фрегата "Адмірал Григорович"

Поки глава Кремля Володимир Путін перебував у Санкт-Петербурзі, російські військові відзвітували про збиття понад 50 безпілотників над Ленінградською областю. Про це 27 липня повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко, назвавши атаку «безпрецедентною».

За даними Міноборони РФ, з 05:40 до 18:00 по всій Росії було знищено або перехоплено 72 українські дрони. Найбільше цілей припало на північний захід країни.

Внаслідок падіння уламків безпілотників у селищі Велика Іжора Ломоносівського району виникла пожежа у житловому будинку, де перебувало не менше семи осіб. Один чоловік загинув, ще троє отримали травми від уламків та звернулися за медичною допомогою.

Також уламки дронів зафіксовані в Кінгісепському районі та в промзоні Приморська Виборзького району. За цими інцидентами постраждалих та спалахів не зареєстровано.

Атака вплинула і роботу цивільної авіації: петербурзький аеропорт Пулково тимчасово призупиняв вильоти і прильоти. Було затримано або скасовано понад 70 рейсів.

26 липня в російському Ставрополі під атаку безпілотників потрапив радіозавод «Сигнал», який виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування. Раніше ми писали, що в Тамбовській області Росії в ніч проти 25 липня було чути звуки вибухів. Росіяни скаржилися на невідомі дрони, які, ймовірно, атакували пороховий завод.

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@novosti.dn.ua

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