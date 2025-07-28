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Дрони над Києвом: нічна атака залишила поранених та руйнування

28 липня 2025, 07:39

Дрони над Києвом: нічна атака залишила поранених та руйнування

Вночі 28 липня столиця України знову опинилася під атакою російських ударних дронів типу «Шахед». Основний удар припав на Дарницький район Києва, де вибуховою хвилею у житловій багатоповерхівці було вибито вікна з шостого по одинадцятий поверх.

Внаслідок атаки постраждали вісім людей. Серед них трирічна дівчинка, яка отримала осколкові поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, ще четверо госпіталізовано. Усі поранені — жителі того самого будинку, який зазнав удару. Також вибухом було пошкоджено припарковані поряд автомобілі, проте спалаху вдалося уникнути.

Атака розпочалася ввечері 27 липня, а повітряна тривога у Києві тривала понад п'ять годин. Вночі українські сили ППО продовжували активно працювати по ворожих дронах.

На тлі загрози перетину українськими ракетами або дронами повітряного простору Польщі польські ВПС підняли винищувачі через тривогу. Ситуація залишалася напруженою і на кордоні.

Цієї ж ночі під масовану атаку потрапив і Старокостянтинів у Хмельницькій області. Про це написали моніторингові групи.

Нагадаємо, Одесу та Чорноморськ вдень, 27 липня, атакували ударні дрони. Один із них упав в акваторію Чорного моря.

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