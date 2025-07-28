Вночі та вранці російські дрони вдарили по Дружківці

Російські FPV-дрони вночі та сьогодні вранці завдали ударів по місту Дружківка Донецької області. Про це повідомляє телеграм-канал «Дружківка Info».
Наголошується, що вночі 27 липня, близько 23:20, сталося влучання FPV-дрону в дорожнє покриття на вулиці Машинобудівників.
Внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль. Обійшлося без постраждалих.
Вранці 28 липня, близько 6:25 – ще одне влучання FPV-дрону у дорожнє покриття на вулиці Соборній. Там також був пошкоджений автомобіль. Постраждалих немає.
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