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Вночі та вранці російські дрони вдарили по Дружківці

28 липня 2025, 09:04

Вночі та вранці російські дрони вдарили по Дружківці

Дружківка Донецької області опинилася під атакою російських FPV-дронів. Ілюстративне фото Дружківка Донецької області опинилася під атакою російських FPV-дронів. Ілюстративне фото

Російські FPV-дрони вночі та сьогодні вранці завдали ударів по місту Дружківка Донецької області. Про це повідомляє телеграм-канал «Дружківка Info».

Наголошується, що вночі 27 липня, близько 23:20, сталося влучання FPV-дрону в дорожнє покриття на вулиці Машинобудівників.

Внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

Вранці 28 липня, близько 6:25 – ще одне влучання FPV-дрону у дорожнє покриття на вулиці Соборній. Там також був пошкоджений автомобіль. Постраждалих немає.

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