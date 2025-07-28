Під час обстрілів Донеччини за добу одна людина загинула, є постраждалі

Минулої доби, 27 липня, один мешканець загинув внаслідок російських обстрілів у Донецькій області. Окрім того, є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 27 липня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: в Іллінівці», — зазначив він.
За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3379 осіб, постраждали – 7685. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що російські FPV-дрони вночі і сьогодні вранці завдали ударів по місту Дружківці Донецької області.
Переможемо цензуру разом!