Донецька та Дніпропетровська області: бої за лісосмуги, просування біля Горіхового та «сіра зона» у Сіверська

ЗС РФ активізували штурми у Дніпропетровській та Донецькій областях. На Великомихайлівському напрямку в районі Маліївки (Покровський район Дніпропетровської області) продовжуються штурмові дії російських військ у західній частині населеного пункту, незважаючи на заяви про його повний контроль. Про це повідомляє Telegram-канал PETRENKO+.

На захід від села Піддубне (Волноваський район Донецької області) російські сили посилили наступ у бік Олександрограда. Також тривають бої на ділянці Андріївка-Клівцово (кордон Донецької та Дніпропетровської областей), атаки ведуться з напрямків Піддубного та Зеленого Гаю (Волноваський район Донецької області).



Ситуацію підтверджують аналітики проєкту DeepState, які наголошують на просуванні російських військ у кількох точках: у районі Зеленого Гаю, біля Піддубного, на напрямку Андріївка-Клівцово, а також у районі Попового Яру (Краматорський район Донецької області).

ФОТО: DeepState

На Новопавлівському напрямку, за даними військових з передової, російські війська знову встановили контроль над селищем Дачне (Дніпропетровська область) і продовжують наступ на захід від населеного пункту в районі лісопосадок. Крім того, противник просунувся вздовж лісосмуги на південь від Горіхового в Покровському районі Донецької області.



На стику Покровського та Костянтинівського напрямків зафіксовано просування російських військ у районі балки Берючин Яр. Противник продовжує активні штурмові дії зі спробами поглиблення у північному напрямку.

На Сіверському напрямку, підтримувані бронетехнікою, російські війська зробили кілька спроб прориву на південь від Серебрянки та у бік Сіверська (Бахмутський район Донецької області). ЗСУ вдалося відбити атаки під Серебрянкою. Однак ділянка місцевості на північ від ставка, розташованого на схід від Сіверська, перейшла в «сіру зону».

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські бійці завдали удару дроном по позиціях російських військ у Степногірську у відповідь на піхотний штурм з боку Кам'янського.