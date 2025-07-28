Росіяни вдарили дроном по Краматорську

Увечері в неділю, 27 липня, о 20.25 Краматорськ потрапив під російський обстріл. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
«Під ударом БПЛА «Блискавка-2» виявився приватний сектор. Встановлюємо остаточні наслідки ушкоджень», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що минулої доби, 27 липня, один мешканець загинув внаслідок російських обстрілів у Донецькій області. Окрім того, є постраждалі.
Переможемо цензуру разом!