У Добропіллі та Білицькому вночі та вранці прогриміли вибухи: зникли світло та вода, виникли пожежі

На вулиці у Добропіллі виявлено боєприпас після російської повітряної атаки. Фото: Добропілля інфо

У місті Добропілля Покровського району Донецької області в ніч проти 28 липня російський FPV-дрон ударив по багатоквартирному будинку в районі дитячого садка «Угольок». Про це повідомив телеграм-канал «Добропілля Info».

Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі на п'ятому поверсі.

Вранці 28 липня близько 9:15 дрон вдарив у відділення «Нової пошти», повідомляє канал.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім того, вранці 28 липня близько 5:00 у місті Білицьке пролунали щонайменше шість вибухів. Після атаки у місті виникли пожежі. Попередньо, по місту були нанесені авіаудари.

Внаслідок обстрілу в місті зникли світло та вода, зазначає канал.

Інформації про постраждалих і руйнування в результаті атаки на цю годину немає.

Раніше повідомлялося, що російські FPV-дрони вночі та сьогодні вранці завдали ударів по місту Дружківка Донецької області.