Понад 300 дронів та 7 ракет випустила РФ: ППО збила 311 цілей

ППО збила 311 цілей. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 28 липня атакувала Україну за допомогою 324 БПЛА, 4 крилатих ракет і 3 аеробалістичних. Протиповітряна оборона збила 311 цілей. Основний напрямок удару — Старокостянтинів, Хмельницька область. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Як зазначається, росіяни запустили дрони з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерове, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ; крилаті ракети Х-101 із Саратовської області та аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинжал» із Липецької області.



Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 311 цілей:



- 309 ударних БПЛА;



- 2 крилаті ракети Х-101.



Раніше ми писали, що в місті Добропілля Покровського району Донецької області в ніч проти 28 липня російський FPV-дрон вдарив по багатоквартирному будинку в районі дитячого садка «Вугілля».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях