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На окуповану частину Донеччини хочуть збільшити постачання води з Дону

28 липня 2025, 12:09

На окуповану частину Донеччини хочуть збільшити постачання води з Дону

На окуповану частину Донеччини хочуть збільшити постачання води з Дону

В угрупуванні «ДНР» вважають, що роботи на водосховищах та збільшення пропускної спроможності трубопроводу Дон — Донбас допоможуть покращити водопостачання окупованої території Донецької області.

Про це сьогодні повідомив очільник угруповання Денис Пушилін за підсумками перевірки з міністром будівництва та ЖКГ РФ Іреком Файзуліним робіт із поповнення запасів.

На окупованій частині області склалася критична ситуація із запасами води. 18 липня окупаційна влада оголосила про скорочення графіка подачі води в низці міст. Наприклад, у Донецьку подача здійснюється раз на три доби, причому у низці багатоквартирних будинків вода не доходить до верхніх поверхів навіть у ці дні. Обсяг води, що отримує місто, скоротився приблизно на 10%.

«Робимо все, щоб поповнити їхні запаси: розчищаємо русла річок, поглиблюємо дно водосховищ. Також переносимо плавучі насосні станції, щоб збільшити тиск води в будинках наших мешканців. Всім підрядникам голова Мінбуду доручив прискоритись. Розуміємо, що цих заходів недостатньо. Розглядаємо можливості збільшення пропускної спроможності водоводу Дон — Донбас», — написав Пушилін у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що зараз трубопровід із Ростовської області став основним джерелом водопостачання захоплених територій Донецької області.

За даними Мінбуду РФ, глава відомства доручив будівельникам прорахувати можливі варіанти щодо донського водоводу. Пушилін та Файзуллін оглянули, як працюють насосні станції на одному з водосховищ регіону, за рахунок яких планують збільшити водопостачання.

Нагадаємо, складнощі з водою спостерігаються в окупованих Донецьку, Макіївці, Ясинуватій, Горлівці, Волновасі та інших містах регіону.

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