Литовські служби шукають безпілотник, який прилетів із Білорусі

Вранці 28 липня 2025 року в повітряний простір Литви з боку Білорусі проник невідомий безпілотний літальний апарат. Дрон був зафіксований на висоті близько 200 метрів, востаннє його спостерігали у районі Вільнюса. Про це повідомило литовське видання LRT із посиланням на Міноборони.

Литовська поліція та служби екстреного реагування проводять пошукову операцію, задіяно технічні засоби моніторингу. Влада закликає громадян зберігати пильність і при виявленні дрона негайно повідомляти телефоном 112.

Тип БПЛА поки не встановлено. За однією з версій це може бути бойовий дрон типу «Шахед» або його імітація — безпілотник «Герань». Також не виключається можливість, що це був метеозонд або апарат, який використовувався для контрабандних цілей, особливо з огляду на сприятливі погодні умови для запуску.

Як повідомляється, це не перший подібний інцидент: у липні вже фіксувалися випадки проникнення дронів із території Білорусі. Обговорення інциденту заплановане на засіданні Сенату. Основний пріоритет – забезпечення безпеки повітряного простору країни.

Нагадаємо, Європа створює мінну «завісу» на кордоні з Росією. Особливо вразлива в цьому контексті Литва, якій доводиться обороняти 450 миль (724 км) кордону з Білоруссю та Калінінградом (Кенігсбергом).