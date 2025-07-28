«Цифрова безпека — ілюзія»: російський «Аерофлот» атакували хакери

Хакерські угруповання «Silent Crow» та «Білоруські кіберпартизани» заявили про успішну кібератаку на російську авіакомпанію «Аерофлот». За їхніми словами, їм вдалося повністю знищити внутрішню IT-інфраструктуру компанії та скопіювати ключові бази даних, зокрема персональні дані пасажирів.



«Персональні дані всіх росіян, які коли-небудь літали "Аерофлотом", тепер теж вирушили в подорож — щоправда, без багажу і в один кінець», — йдеться в повідомленні угруповання Silent Crow.



Хакери стверджують, що їм вдалося:

скомпрометувати критичні корпоративні системи;

отримати доступ до особистих комп’ютерів працівників, зокрема керівництва;

вивантажити дані систем спостереження і контролю за персоналом;

захопити аудіозаписи та перехоплені комунікації з серверів прослуховування.

За їхніми даними, обсяг викраденої інформації становить 12 ТБ баз даних, 8 ТБ файлів із Windows Share та 2 ТБ корпоративної пошти. Усі ці ресурси або знищені, або більше не доступні. За оцінкою самих хакерів, збитки можуть сягати десятків мільйонів доларів.



«Наша операція — це пряме послання репресивному апарату: ваша цифрова безпека — ілюзія», — додали учасники атаки.



Офіційний Telegram-канал «Аерофлоту» вранці 28 липня повідомив про збій у роботі інформаційних систем, що вплинув на розклад рейсів. Зокрема, стало відомо про скасування близько 50 внутрішніх рейсів з Москви.



В аеропорту Шереметьєво стався колапс, а акції «Аерофлоту» впали більш як на 2%.



Раніше в Росії фіксувалися збої в роботі основних операторів мобільного зв’язку та банків, зокрема Т-Банку, Альфа-банку, ВТБ. Також виникли проблеми в Системи швидких платежів (СШП) і «Яндекс Пей».