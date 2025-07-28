Президентський законопроєкт про повноваження НАБУ та САП можуть ухвалити без правок

До Верховної Ради внесено законопроєкт про повноваження НАБУ та САП. Президентський законопроєкт Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів — НАБУ та САП — був узгоджений із ключовими правоохоронними структурами. Про це заявила народна депутатка Олена Мошенець, повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради.



«Він отримав схвалення від НАБУ, САП, Офісу Генпрокурора, ДБР та НАЗК. Надійшла пропозиція розглянути його одразу у першому та другому читаннях, тобто без внесення поправок», — зазначила Мошенець.

За її словами, законопроєкт містить зміни, які скасовують або коригують деякі раніше ухвалені норми.



«Наприклад, пропонується передати частину процесуальних повноважень, які раніше закріплені виключно за Генеральним прокурором, керівнику САП. Це означає усунення монополії та відмову від ручного управління справами НАБУ з боку Генпрокурора», — наголосила народна депутатка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив , що законопроєкт, спрямований на відновлення повноважень НАБУ, буде ухвалено в терміновому порядку.