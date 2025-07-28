Україна продовжує нарощувати закупівлі вітчизняного озброєння

АОЗ Міноборони збільшила закупівлі української зброї на 158 млрд грн. Фото: Міноборони

Частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва у загальному обсязі закупівель Агентства оборонних закупівель Міноборони зросла до 71,4%. Для порівняння, у січні-липні 2024 року цей показник становив 44,1%. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.



У відомстві уточнили, що в січні-липні 2025 року Агентство оборонних закупівель Міноборони замовило в українських виробників товарів на 158 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.



«Системність дає результат. Коли є чіткі правила та зрозуміла логіка взаємодії, виробники масштабуються. Зростання контрактів з українськими підприємствами – результат розбудови закупівельної архітектури», — зазначає директор АОЗ Арсен Жумадилов.



Особливо приріст помітний у сфері безпілотних систем. Понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовуються саме українським виробникам.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський доручив готувати технологічну Ставку з дронів. Головна мета – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу.

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