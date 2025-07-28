Politico: Вашингтон розглядає виведення третини військ із Європи

США розглядають можливість значного скорочення військового контингенту в Європі – до 30%, повідомляє Politico із посиланням на високопоставленого представника НАТО. При цьому Берлін прагне зберегти військову присутність Вашингтона.



На даний момент у європейських країнах розміщено від 90 до 100 тисяч американських військовослужбовців. Близько 20 тисяч із них було спрямовано до регіону при адміністрації Джо Байдена у відповідь на початок повномасштабної війни в Україні, нагадала експертка з міжнародних відносин Айлін Матлі.



Найбільша кількість американських військ перебуває у Німеччині – приблизно 35 тисяч осіб. Вони розміщені, зокрема, на авіабазі Рамштайн, яка виконує ключову роль у повітряних операціях США, на полігоні Графенвер – найбільшому навчальному центрі армії США за межами країни, а також у штаб-квартирі американських сил у Європі та Африці, розташованій у Вісбадені.

За словами Матле, американська військова присутність у Європі слугує не лише інтересам союзників, а й самих США. «Такі бази, як Рамштайн, потрібні не тільки для захисту Європи, а й для проєкції сили на Близькому Сході та частково в Африці», – пояснила вона. Крім того, через європейські країни відбувається перекидання американської техніки до інших регіонів світу.

Нагадаємо, США та європейські країни-члени НАТО уклали угоду про постачання зброї Україні.