Постановка без доказів: ЦПД викрив фейкове відео про «дезертира, який розстріляв командира»

Російська пропаганда продовжує розповсюджувати інсценовані відео, щоб дискредитувати Збройні сили України та дестабілізувати українське суспільство. Про це повідомив у понеділок Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки та оборони України.

Цього разу, за даними ЦПД, ресурси РФ просувають фейкову історію про нібито українського військового, який «розстріляв командира» і «здався в полон» російським військам. У відео озвучено «звичний для кремлівської пропаганди набір наративів» — примусову мобілізацію, жорстокість українського командування та «гуманність» полону у росіян.

Експерти зазначають, що відео має явні ознаки фейку: у ньому відсутні будь-які деталі, що ідентифікують, — немає згадок про підрозділ, час і місце подій. Обличчя героя приховано, шевронів відсутні, а риторика повністю відтворює шаблонні пропагандистські штампи.

«Поширення подібних фейків — частина інформаційної операції РФ, мета якої — підірвати довіру до Сил оборони України, знизити бойовий дух і зірвати мобілізаційні процеси», — наголосили в ЦПД.

Там нагадали, що раніше російська пропаганда вже публікувала такі вкидання. Зокрема, йшлося про фейкове покарання бійця ЗСУ, якого нібито прив'язали до дерева з пакетом на голові та вимагали з нього гроші — цю історію також спростували.