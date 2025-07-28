У Дружківці пролунав вибух: попередньо, по місту вдарив дрон

У понеділок, 28 липня, приблизно о 13:30 у місті Дружківка Донецької області пролунав вибух. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».

За наявними даними, місто було атаковане безпілотником. Очевидці наголошують, що перед вибухом чули характерний звук літального апарату.

Інформація про постраждалих та руйнування поки не надходила.

Нагадаємо, російські FPV-дрони вночі і сьогодні вранці завдали ударів по місту Дружківка Донецької області.