У Костянтинівці пошкоджено фасад підприємства внаслідок атаки армії РФ

28 липня у першій половині дня місто Костянтинівка російські окупаційні війська знову обстріляли Костянтинівку. Удару було завдано двома ракетами з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«За попередньою інформацією, зафіксовано одне влучення по території міста. На щастя, внаслідок атаки постраждалих серед цивільного населення немає», — зазначив він.



За словами Горбунова, пошкоджено один об'єкт — фасад підприємства, розташованого у зоні влучення.



Раніше ми писали, що російські війська у понеділок уночі, 28 липня, атакували прифронтову Костянтинівку Донецької області. Відомо про одного пораненого.

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