В окупованому Донецьку виявили спекулянтів, які дорого продають дефіцитну воду

В окупованих Макіївці та Донецьку закрито пункти розливу води марки «Ключ Здоров'я». Про це повідомляють місцеві мешканці. Раніше у цих точках жителі міст могли недорого купити питну воду.



Водночас голова окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін заявив, що підприємцями, які не знизили ціни на розливну воду, зайнялися «правоохоронні органи та антимонопольна служба».



Таким чином, «влада» намагається стримати зростання невдоволення на тлі перебоїв із централізованою подачею води.



«Зі 150 точок продажу в 36 виявлено порушення», — заявив Пушилін.



Раніше він наказав знизити вартість питної води до 3,5 рублів за літр. Також було знижено норму споживання води, що надходить у квартири та будинки без лічильника з 330 літрів на людину на добу до 45 літрів.

22 липня у російському телеграм-каналі «Военкор Котенок» опубліковано відкритий лист до глави Кремля Володимира Путіна від мешканців тимчасово захопленої частини Донецької області. Автори листа скаржаться, що з 2022 року у Донецьку відсутнє стабільне водопостачання. За їхніми словами, у місцевих магазинах ціни на питну воду значно вищі, ніж в інших містах.



Раніше ми писали, що у Донецьку та Макіївці вода подаватиметься за графіком — раз на три дні. Проте, за повідомленнями місцевих жителів, в окремих районах води немає вже понад тиждень.