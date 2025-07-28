Санкції не завада: російська делегація прибула до Швейцарії

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, одна з найближчих політичних соратників Володимира Путіна, прибула до Швейцарії для участі у міжнародних заходах, незважаючи на чинні санкції, що забороняють їй в'їзд до низки країн.



Хоча Швейцарія не входить до Євросоюзу, вона підтримала антиросійські заходи, включаючи персональні обмеження. Тим не менш, влада країни видала Матвієнко спеціальний дозвіл на в'їзд.



Російська делегація на чолі з Матвієнко прибула до Женеви для участі у заходах Міжпарламентського союзу. У рамках поїздки вона візьме участь у Шостій всесвітній конференції спікерів парламентів, а також у 15-му Саміті жінок — голів законодавчих органів.



До складу делегації увійшли й інші російські чиновники, які перебувають під міжнародними санкціями: віце-спікер Радфеда Костянтин Косачов, лідер ЛДПР Леонід Слуцький та заступник голови Держдуми Петро Толстой.



Як повідомляли росЗМІ, Швейцарія має право тимчасово знімати обмеження для участі політиків у міжнародних форумах. Подібні винятки вже робилися, зокрема у 2016 році, коли Матвієнко відвідувала аналогічні парламентські конференції у Женеві.



Обмеження Швейцарії не завадили візиту делегації. Як зазначають спостерігачі, тепер російські представники знову використовуватимуть міжнародні майданчики, щоб просувати власні погляди — зокрема, як поєднувати «пацифізм та СВО».