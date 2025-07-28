МіГ-29 вдарив JDAM-ER по елеватору зі штурмовиками РФ

Скид GBU-62 JDAM-ER на елеватор зі штурмовиками РФ.

Український винищувач МіГ-29 завдав авіаудару по цілі в Курській області РФ. За інформацією блогу пілотів ЗСУ «Соняшник», бомба GBU-62 JDAM-ER була скинута на елеватор у селищі Тьоткіно, де перебували російські штурмовики й значна кількість живої сили.



«Росіяни знову підтягнули багато живої сили на елеватор», — йдеться в повідомленні.



Інформацію підтвердив також військовий архів War Archive, який документує події російсько-української війни. Удар припав на місце зосередження російських військ.

Раніше український винищувач МіГ-29 завдав високоточного авіаудару GBU-62 JDAM-ER по будівлі, в якій знаходилися оператори російських БПЛА.