Вісьмох мешканців Костянтинівки евакуйовано до безпечних регіонів України

26 та 28 липня 2025 року Костянтинівська міська військова адміністрація організувала евакуацію восьми мешканців, які наважилися залишити рідні будинки через постійну загрозу обстрілу. Серед евакуйованих — люди похилого віку та людина з обмеженою мобільністю.



Всі були доставлені у безпечне місце та передані під опіку благодійного фонду «Янголи Спасіння», який забезпечить подальше транспортування, розміщення та необхідну підтримку на новому місці проживання, повідомила Костянтинівська МВА.

Евакуація із Костянтинівки. ФОТО: Костянтинівська МВА

Місцева влада знову закликає всіх, хто все ще знаходиться в прифронтових районах і потребує евакуації, не зволікати та звертатися на гарячу лінію: 050 567 88 87; 093 420 18 83.

Нагадаємо, поліцейський екіпаж «Білий ангел» потрапив під удари російських дронів під час евакуації з Покровська та Родинського Донецької області.