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Росія вивозить українських дітей на пропаганду під виглядом «подарунків»

28 липня 2025, 16:18

Росія вивозить українських дітей на пропаганду під виглядом «подарунків»

Росія вивозить українських дітей на пропаганду під виглядом «подарунків»

Росія продовжує використовувати українських дітей у пропагандистських цілях, маскуючи це під «подарунки», повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, цього разу школярів із так званих «морських кадетських класів» із тимчасово окупованої частини Херсонської області вивезли до Санкт-Петербурга нібито для участі у військово-морському параді.

Організацію поїздки займався представник російського керівництва Дмитро Медведєв. Проте, як наголошують у ЦНС, сам парад у результаті скасували, а обіцянки так і не було виконано.

Це ще один приклад насильницької асиміляції: Росія прагне впровадити серед українських дітей власні наративи, щоб виховати з них лояльних «громадян РФ», які готові в майбутньому воювати проти своєї Батьківщини.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути ще одну групу підлітків. З початку широкомасштабного вторгнення діти перебували на тимчасово окупованій території України.

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російська пропаганда тимчасово окуповані території
@novosti.dn.ua

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