Оновлено карту загроз: скільки часу мають міста після пуску «Кинжалу»

МіГ-31К з підвішеною гіперзвуковою ракетою Х-47М2 «Кинжал» — носій однієї з найнебезпечніших загроз для України.

Російський МіГ-31К/І, що несе гіперзвукову ракету Х-47М2 «Кинжал», становить серйозну загрозу для всієї України. За даними авіаційного каналу AviVector, ракета здатна розвивати швидкість до 3400 м/с і вражати цілі на відстані до 2000 км.

Карта часу підльоту ракети Х-47М2 «Кинжал» до міст України під час пуску з Тамбовської області. Джерело: AviVector

На опублікованій карті загроз показано, скільки часу мають українські міста після пуску ракети з імовірних позицій у Тамбовській області РФ. Більшість населених пунктів — у зоні ураження менш ніж за 5 хвилин.

Час підльоту до великих міст:

Харків — 2 хв 25 сек

Суми — 2 хв 30 сек

Полтава, Дніпро, Запоріжжя — близько 3 хв. 20 сек.

Київ — 4 хв

Одеса, Миколаїв — близько 5 хв

Львів, Івано-Франківськ — 5:40–7:00 хв

Ужгород — до 7 хвилин

Це означає, що у ППО і служб екстреного реагування залишаються лічені хвилини з моменту пуску до потенційного удару.



Контекст: «Кинжал» — одна з найскладніших для перехоплення ракет. Її траєкторія нестабільна, а літак-носій може запускати її з віддалених рубежів, не входячи в зону дії української ППО.

Нагадаємо, під час масованого російського удару в ніч з 20 на 21 липня чотири винищувачі Су-27 Повітряних сил України випадково перетнули кордон з Румунією.