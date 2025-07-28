Оновлено карту загроз: скільки часу мають міста після пуску «Кинжалу»

Російський МіГ-31К/І, що несе гіперзвукову ракету Х-47М2 «Кинжал», становить серйозну загрозу для всієї України. За даними авіаційного каналу AviVector, ракета здатна розвивати швидкість до 3400 м/с і вражати цілі на відстані до 2000 км.
Карта часу підльоту ракети Х-47М2 «Кинжал» до міст України під час пуску з Тамбовської області. Джерело: AviVector
На опублікованій карті загроз показано, скільки часу мають українські міста після пуску ракети з імовірних позицій у Тамбовській області РФ. Більшість населених пунктів — у зоні ураження менш ніж за 5 хвилин.
Час підльоту до великих міст:
Це означає, що у ППО і служб екстреного реагування залишаються лічені хвилини з моменту пуску до потенційного удару.
Контекст: «Кинжал» — одна з найскладніших для перехоплення ракет. Її траєкторія нестабільна, а літак-носій може запускати її з віддалених рубежів, не входячи в зону дії української ППО.
Нагадаємо, під час масованого російського удару в ніч з 20 на 21 липня чотири винищувачі Су-27 Повітряних сил України випадково перетнули кордон з Румунією.
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