Туреччина готує «мирний стіл» для завершення війни — Ердоган

Президент Туреччини Ердоган анонсував нову мирну ініціативу. Ілюстрація: ШІ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про підготовку нової мирної ініціативи з метою припинення війни між Росією та Україною, повідомило державне агентство Anadolu.



«Так само, як переговори між Росією та Україною свого часу почалися в Стамбулі, незабаром у Туреччині знову буде створено мирний стіл — і ця кривава війна закінчиться», — наводить його слова державне агентство Anadolu.



Ердоган зробив цю заяву на тлі продовження спроб Анкари зберегти дипломатичну роль посередника.

Нагадаємо, 23 липня 2025 року українська делегація зустрілася з Ердоганом в Анкарі перед переговорами із РФ.