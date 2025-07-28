Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Туреччина готує «мирний стіл» для завершення війни — Ердоган

28 липня 2025, 18:18

Туреччина готує «мирний стіл» для завершення війни — Ердоган

Президент Туреччини Ердоган анонсував нову мирну ініціативу. Ілюстрація: ШІ Президент Туреччини Ердоган анонсував нову мирну ініціативу. Ілюстрація: ШІ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про підготовку нової мирної ініціативи з метою припинення війни між Росією та Україною, повідомило державне агентство Anadolu.

«Так само, як переговори між Росією та Україною свого часу почалися в Стамбулі, незабаром у Туреччині знову буде створено мирний стіл — і ця кривава війна закінчиться», — наводить його слова державне агентство Anadolu.

Ердоган зробив цю заяву на тлі продовження спроб Анкари зберегти дипломатичну роль посередника.

Нагадаємо, 23 липня 2025 року українська делегація зустрілася з Ердоганом в Анкарі перед переговорами із РФ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Реджеп Тайіп Ердоган
Місця
Туреччина
Інше
підготовка мирної ініціативи

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
19:00
Як влаштована Оленівська колонія зсередини — історія колишнього ув'язеного
16:18
Росія вивозить українських дітей на пропаганду під виглядом «подарунків»
14:32
В окупованому Донецьку виявили спекулянтів, які дорого продають дефіцитну воду
14:14
З'явилися подробиці про сильні пожежі в окупованому Маріуполі
13:15
В окупованому Маріуполі виникла сильна пожежа: над містом висить чорний дим
12:21
На окупованих територіях вшанували пам'ять жертв теракту в Оленівці
12:09
На окуповану частину Донеччини хочуть збільшити постачання води з Дону
14:47
Кондиціонер замість крана: у Макіївці збирають конденсат
21:14
На окупованій Донеччині проблема з водою: мешканці звернулися до Путіна
20:11
Поблизу Маріуполя міліє Старокримське водосховище, ситуація непроста
17:23
В Україну з окупації вдалося повернути ще одну групу дітей
16:30
У Луганську окупанти навчатимуть дітей збирати дрони
15:35
У Михайлівці гучно детонує склад боєприпасів РФ
14:05
У районі окупованого Харцизька пролунали вибухи — там чистять річку та водоймища
10:10
На окупованій частині Донечини, сподіваючись подолати кризу з водопостачанням, розмінують водосховище у Світлодарську
09:28
Обстріл окупованого Донецька: що стало ціллю цього разу
08:57
Донецьк під обстрілом: пошкоджено приватні будинки та автомобілі
18:21
Єрмак міг вплинути на рішення не відступати з Бахмута — FT
17:24
Маріуполь виграв у РФ суди на 28,7 мільйонів доларів: відповідач не з'явився
16:16
Путін розпорядився направити «ДНР» 50 аварійних бригад для усунення поривів на водопроводах — Пушилін
усі новини
19:39
ЗСУ накрили піхоту РФ ударами артилерії та FPV-дронів
19:00
Як влаштована Оленівська колонія зсередини — історія колишнього ув'язеного
18:18
Туреччина готує «мирний стіл» для завершення війни — Ердоган
17:44
Сім'ї можуть отримати 50 тисяч та 7 тисяч гривень щомісячно: хто може розраховувати на допомогу
17:07
Російський БПЛА «Гербера» пролетів над Вільнюсом
16:46
Трамп відвів Москві 10—12 днів на мирне врегулювання
16:46
Окупанти на Покровському напрямку для штурму використовують велосипеди
16:30
Оновлено карту загроз: скільки часу мають міста після пуску «Кинжалу»
16:19
Україна вперше отримала газ з Азербайджану — через Трансбалканський коридор
16:18
Росія вивозить українських дітей на пропаганду під виглядом «подарунків»
15:54
Вісьмох мешканців Костянтинівки евакуйовано до безпечних регіонів України
15:47
Україна повернула понад 6,4 тисяч людей з полону — Зеленський
15:25
Під час евакуації з Покровська та Родинського екіпаж «Білий янгол» потрапив під обстріл
15:21
МіГ-29 вдарив JDAM-ER по елеватору зі штурмовиками РФ
15:13
Санкції не завада: російська делегація прибула до Швейцарії
15:06
Трамп про мир в Україні: Я маю намір скоротити 50 днів для Путіна
14:35
У Костянтинівці пошкоджено фасад підприємства внаслідок атаки армії РФ
14:34
У Дружківці пролунав вибух: попередньо, по місту вдарив дрон
14:32
В окупованому Донецьку виявили спекулянтів, які дорого продають дефіцитну воду
14:20
У Приморському краї РФ окупант з судимостями викладатиме у школі
усі новини
ВІДЕО
Удари по ЗС РФ на Сумщині. ЗСУ накрили піхоту РФ ударами артилерії та FPV-дронів
28 липня, 19:39
Оленівська колонія. Як влаштована Оленівська колонія зсередини — історія колишнього ув'язеного
28 липня, 19:00
Екіпаж «Білий янгол» потрапив під удари дронів. Фото: поліція Під час евакуації з Покровська та Родинського екіпаж «Білий янгол» потрапив під обстріл
28 липня, 15:25
Скид GBU-62 JDAM-ER на елеватор зі штурмовиками РФ. МіГ-29 вдарив JDAM-ER по елеватору зі штурмовиками РФ
28 липня, 15:21
Санкції не завада: російська делегація прибула до Швейцарії Санкції не завада: російська делегація прибула до Швейцарії
28 липня, 15:13
Учасник війни із сімома судимостями став наставником школярів у Примор'ї. Фото: скріншот У Приморському краї РФ окупант з судимостями викладатиме у школі
28 липня, 14:20

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір