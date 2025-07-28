Як влаштована Оленівська колонія зсередини — історія колишнього ув'язеного

Оленівська колонія.

Вибратися живим і винести флешку з базою даних: як влаштована Оленівська колонія зсередини. Інтерв'ю з Костянтином Величком — маріупольцем і волонтером, який став в'язнем колонії в Оленівці.







24 лютого 2022 року він вивіз свою сім'ю з Маріуполя, але сам повернувся, щоб допомагати з евакуацією мирних жителів. Незабаром його затримали російські військові та відправили на «фільтрацію». Так він опинився в одній із найвідоміших колоній — в Оленівці.



Чому Величко міг вільно пересуватися установою, як отримав доступ до бази даних і зміг винести флешку з важливою інформацією — про це він розповідає в інтерв'ю.