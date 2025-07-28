ЗСУ накрили піхоту РФ ударами артилерії та FPV-дронів

Удари по ЗС РФ на Сумщині.

Аеророзвідники виявили російську піхотну групу з десяти осіб, якій вдавалося довгий час залишатися непоміченою завдяки туману. Про це йдеться у відео, опублікованому War Archive.



Згодом по групі було завдано комбінованого удару із застосуванням артилерії та FPV-дронів поблизу села Кіндратівка, Сумська область.



Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося шість бойових зіткнень.