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ЗСУ накрили піхоту РФ ударами артилерії та FPV-дронів

28 липня 2025, 19:39

ЗСУ накрили піхоту РФ ударами артилерії та FPV-дронів

Удари по ЗС РФ на Сумщині. Удари по ЗС РФ на Сумщині.

Аеророзвідники виявили російську піхотну групу з десяти осіб, якій вдавалося довгий час залишатися непоміченою завдяки туману. Про це йдеться у відео, опублікованому War Archive.

Згодом по групі було завдано комбінованого удару із застосуванням артилерії та FPV-дронів поблизу села Кіндратівка, Сумська область.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося шість бойових зіткнень.

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