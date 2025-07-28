Фігурантку справи про постачання їжі для ЗСУ заочно заарештували

Підприємницю у справі про постачання харчування для ЗСУ заочно заарештували. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Олег Новіков.



Суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько нарешті заочно взяв під варту бізнесвумен Тетяну Глиняну, яка перебуває в розшуку у справі щодо заволодіння понад 733 млн грн на постачанні продуктів для потреб ЗСУ.



Клопотання розглядали ще 18 квітня — понад три місяці тому. Це рішення необхідне для запуску процедури заочного засудження Глиняної та оголошення її в міжнародний розшук по лінії Інтерполу з червоним повідомленням.