Зеленський підписав закон про посилення СБУ та права полонених

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України сьогодні підписав закон, що посилює Службу безпеки України. Документ розширює повноваження СБУ для виконання бойових завдань, проведення спецоперацій і знищення окупантів.







Чисельність СБУ буде збільшена, зокрема — шляхом підрозділів Центру спеціальних операцій «А», який входить до числа найрезультативніших бойових підрозділів України.



Також Президент підписав закон, пов'язаний з фінансовими гарантіями для військовослужбовців, які потрапили в полон. Тепер полонені українські захисники отримуватимуть такі ж виплати, як і інші військові. Це рішення стало відповіддю на численні прохання від рідних військовополонених і самих звільнених бійців.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» опублікували інтерв'ю з Костянтином Величком — маріупольцем та волонтером, який став в'язнем колонії в Оленівці.