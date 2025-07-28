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Охорона Путіна ходить з FPV-перехоплювачами за його спиною

28 липня 2025, 22:20

Охорона Путіна ходить з FPV-перехоплювачами за його спиною

Охоронці Путіна носять FPV-перехоплювачі під час супроводу. Охоронці Путіна носять FPV-перехоплювачі під час супроводу.

Охорона Путіна пересувається поруч з ним, несучи в руках FPV-перехоплювачі. Відповідне відео опублікував фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.

На кадрах видно, як біля російського диктатора йдуть охоронці, а трохи позаду, з зовнішнього боку, слідують співробітники охорони з пристроями для перехоплення дронів.

Нагадаємо, Трамп посилив ультиматум Москві: часу на поступки залишилося менш як два тижні.

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