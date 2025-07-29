Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Донецьк і Макіївку атакував рій дронів — міста частково без світла

29 липня 2025, 00:02

Донецьк і Макіївку атакував рій дронів — міста частково без світла

Донецьк і Макіївку атакував рій дронів — міста частково без світла

Окуповані Макіївка та Донецьк були атаковані безпілотниками у ніч проти 29 липня. Як повідомляють очевидці, у містах уже кілька годин активно працює російська ППО. У нальоті беруть участь десятки дронів — такий висновок можна зробити, виходячи з відео, які публікують у мережі місцеві жителі. Вони чули близько 30 хлопків.

За попередніми даними, під удар потрапив район Донецького обласного лікувально-клінічного об'єднання (ОЦКЛ).

Частини БПЛА лежать у Ленінському районі Донецька після роботи ППО. ASTRA повідомляє, що також удару зазнав готелю «Донбас Палас».

Є «приліт» у Червоногвардійському районі Макіївки.

Обидва міста частково знеструмлені.

Вранці 25 липня в Донецьку було оголошено спочатку ракетну, а потім дронову небезпеку. У місті пролунали вибухи.

ТЕГИ

Місця
Донецьк Макіївка
Інше
наслідки обстрілу Атака БПЛА

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
00:02
Донецьк і Макіївку атакував рій дронів — міста частково без світла
19:00
Як влаштована Оленівська колонія зсередини — історія колишнього ув'язеного
16:18
Росія вивозить українських дітей на пропаганду під виглядом «подарунків»
14:32
В окупованому Донецьку виявили спекулянтів, які дорого продають дефіцитну воду
14:14
З'явилися подробиці про сильні пожежі в окупованому Маріуполі
13:15
В окупованому Маріуполі виникла сильна пожежа: над містом висить чорний дим
12:21
На окупованих територіях вшанували пам'ять жертв теракту в Оленівці
12:09
На окуповану частину Донеччини хочуть збільшити постачання води з Дону
14:47
Кондиціонер замість крана: у Макіївці збирають конденсат
21:14
На окупованій Донеччині проблема з водою: мешканці звернулися до Путіна
20:11
Поблизу Маріуполя міліє Старокримське водосховище, ситуація непроста
17:23
В Україну з окупації вдалося повернути ще одну групу дітей
16:30
У Луганську окупанти навчатимуть дітей збирати дрони
15:35
У Михайлівці гучно детонує склад боєприпасів РФ
14:05
У районі окупованого Харцизька пролунали вибухи — там чистять річку та водоймища
10:10
На окупованій частині Донечини, сподіваючись подолати кризу з водопостачанням, розмінують водосховище у Світлодарську
09:28
Обстріл окупованого Донецька: що стало ціллю цього разу
08:57
Донецьк під обстрілом: пошкоджено приватні будинки та автомобілі
18:21
Єрмак міг вплинути на рішення не відступати з Бахмута — FT
17:24
Маріуполь виграв у РФ суди на 28,7 мільйонів доларів: відповідач не з'явився
усі новини
00:02
Донецьк і Макіївку атакував рій дронів — міста частково без світла
23:23
РФ підключила танки до мотоциклетних штурмів на Покровському напрямку
22:20
Охорона Путіна ходить з FPV-перехоплювачами за його спиною
21:30
Зеленський підписав закон про посилення СБУ та права полонених
20:55
Фігурантку справи про постачання їжі для ЗСУ заочно заарештували
20:10
Дрон РФ вдарив по автівці в Харківській області: є жертви
19:39
ЗСУ накрили піхоту РФ ударами артилерії та FPV-дронів
19:00
Як влаштована Оленівська колонія зсередини — історія колишнього ув'язеного
18:18
Туреччина готує «мирний стіл» для завершення війни — Ердоган
17:44
Сім'ї можуть отримати 50 тисяч та 7 тисяч гривень щомісячно: хто може розраховувати на допомогу
17:07
Російський БПЛА «Гербера» пролетів над Вільнюсом
16:46
Трамп відвів Москві 10—12 днів на мирне врегулювання
16:46
Окупанти на Покровському напрямку для штурму використовують велосипеди
16:30
Оновлено карту загроз: скільки часу мають міста після пуску «Кинжалу»
16:19
Україна вперше отримала газ з Азербайджану — через Трансбалканський коридор
16:18
Росія вивозить українських дітей на пропаганду під виглядом «подарунків»
15:54
Вісьмох мешканців Костянтинівки евакуйовано до безпечних регіонів України
15:47
Україна повернула понад 6,4 тисяч людей з полону — Зеленський
15:25
Під час евакуації з Покровська та Родинського екіпаж «Білий янгол» потрапив під обстріл
15:21
МіГ-29 вдарив JDAM-ER по елеватору зі штурмовиками РФ
усі новини
ВІДЕО
Охоронці Путіна носять FPV-перехоплювачі під час супроводу. Охорона Путіна ходить з FPV-перехоплювачами за його спиною
28 липня, 22:20
Президент України Володимир Зеленський. Зеленський підписав закон про посилення СБУ та права полонених
28 липня, 21:30
Результат удару FPV-дрона. Дрон РФ вдарив по автівці в Харківській області: є жертви
28 липня, 20:10
Удари по ЗС РФ на Сумщині. ЗСУ накрили піхоту РФ ударами артилерії та FPV-дронів
28 липня, 19:39
Оленівська колонія. Як влаштована Оленівська колонія зсередини — історія колишнього ув'язеного
28 липня, 19:00
Екіпаж «Білий янгол» потрапив під удари дронів. Фото: поліція Під час евакуації з Покровська та Родинського екіпаж «Білий янгол» потрапив під обстріл
28 липня, 15:25

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір