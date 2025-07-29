Донецьк і Макіївку атакував рій дронів — міста частково без світла

Окуповані Макіївка та Донецьк були атаковані безпілотниками у ніч проти 29 липня. Як повідомляють очевидці, у містах уже кілька годин активно працює російська ППО. У нальоті беруть участь десятки дронів — такий висновок можна зробити, виходячи з відео, які публікують у мережі місцеві жителі. Вони чули близько 30 хлопків.



За попередніми даними, під удар потрапив район Донецького обласного лікувально-клінічного об'єднання (ОЦКЛ).



Частини БПЛА лежать у Ленінському районі Донецька після роботи ППО. ASTRA повідомляє, що також удару зазнав готелю «Донбас Палас».



Є «приліт» у Червоногвардійському районі Макіївки.



Обидва міста частково знеструмлені.

Вранці 25 липня в Донецьку було оголошено спочатку ракетну, а потім дронову небезпеку. У місті пролунали вибухи.