У Сальську Ростовської області БПЛА пошкодили нафтобазу та залізничний вузол

Вночі, 29 липня, у Ростовській області відбулася масштабна атака безпілотників по станції «Сальськ» — одному з найбільших вузлових залізничних станцій Північно-Кавказької залізниці. Також було попадання по нафтобазі, що належить «Роснафті», пишуть місцеві пабліки.



Декілька районів також стали цілями. В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що атаки БПЛА були зафіксовані у Кам'янськ-Шахтинському, Сальську, Волгодонську, а також у Боківському та Тарасівському районах. В Орловському районі постраждала електропідстанція.



У Кам'янськ-Шахтинському, в Заводському мікрорайоні, падіння безпілотника призвело до займання сухої трави. У Сальську, на вулиці Соціалістичній, приватний будинок отримав пошкодження — вибито скло, зруйновано дах.



На залізничній станції «Сальськ», за повідомленнями РЖД, близько 2:00 загорівся потяг вантажного поїзда. Удари прийшлись по двох цистернах та локомотиву. Також було порушено роботу контактної мережі. Ще постраждали два вагони пасажирського поїзда, що прямував маршрутом «Новокузнецьк—Кісловодськ», — у них вибиті вікна. Усіх пасажирів було евакуйовано. Рух потягів на якийсь час припинили.



На вулиці Островського пошкоджено автомобіль, у якому був водій. Він загинув.

Нагадаємо, окуповані Макіївка та Донецьк були атаковані безпілотниками у ніч проти 29 липня. Обидва міста частково знеструмлені.