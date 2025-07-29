Російські окупанти вдарили по Слов'янську: у місті видно клуби диму

У вівторок, 29 липня, російські окупаційні війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині. На цей раз росіяни використовували дрон. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
«Близько 6:00 місто зазнало ворожого обстрілу. БПЛА типу «шахед». Район промзони у провулку Ярослава Мудрого», — зазначив він.
За словами Ляха, інформації про постраждалих та загиблих немає.
Раніше ми писали, що окуповані Макіївка та Донецьк були атаковані безпілотниками у ніч проти 29 липня. Як повідомляють очевидці, у містах уже кілька годин активно працює російська ППО.
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