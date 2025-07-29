Ракетний удар по Дніпропетровщині: під вогнем Кам'янське, Нікополь, Синельниківський район та Велика Михайлівка

Російські війська ввечері, 28 липня, і в ніч проти 29 липня завдали серії ударів по Дніпропетровщині. За інформацією місцевої влади, під обстріл потрапили об'єкти цивільної інфраструктури у громадах та містах області.

У Кам'янському одна з ракет зруйнувала триповерхову будівлю, яка не використовувалася. Поблизу постраждали медустанови — пологовий будинок та відділення міської лікарні. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще п'ятеро отримали поранення. Стан двох жінок оцінюється як важкий, одна з них вагітна. Ще троє постраждалих — середнього ступеня важкості.

Наслідки обстрілу у Кам'янському. ФОТО Дніпропетровська ОВА

Нікопольський район зазнав артилерійських обстрілів і атак дронів. Під ударом опинилися Марганецька та Покровська громади, а також сам Нікополь. Пошкоджено автомобілі, п'ять приватних будинків та дві господарські будівлі.

Внаслідок обстрілів Нікополя та Марганця постраждали ще три приватні будинки, дві господарські споруди та гараж. Зруйновано будівлю розважального центру, магазин, адміністративну будову, пошкоджено елементи інфраструктури та лінії електропередач.

Результати обстрілу Нікопольщини. ФОТО Дніпропетровська ОВА

Також обстріл тривав у Синельниківському районі. Агресор атакував Межевську, Дубовиківську та Слов'янську громади, застосовуючи FPV-дрони та керовані авіаційні бомби (КАБ). Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Зруйновано чотири приватні будинки, адміністративну будівлю, магазини, автозаправку та транспортні засоби. У низці місць спалахнули пожежі.

Увечері, 28 липня, під удар потрапила Великомихайлівська громада — там було застосовано КАБи. Загинула 75-річна жінка, поранено 68-річного чоловіка. Садиба отримала серйозні пошкодження.



Вночі сили ППО збили ворожий безпілотник над областю, повідомили у Повітряному командуванні.

Нагадаємо, у вівторок, 29 липня, російські окупаційні війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині. На цей раз росіяни використовували дрон.