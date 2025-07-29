ГУР уперше показало архівні кадри застосування FPV-дронів у морі

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало архівні кадри: спецпризначенці ГУР уперше застосували FPV-дрони у відкритому морі.
Під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року бійці підрозділу Raven Group у складі «Спецпідрозділу Тимура» вперше використали FPV-дрони з човнів у відкритому морі.
На відео зафіксовані ексклюзивні кадри бойової роботи розвідників. Завдяки цьому елементу операції воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі «Петро Годованець» у Чорному морі.
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