Єрмак: Удар по виправній колонії у Запоріжжі — черговий військовий злочин Росії

У ніч проти вівторка, 29 липня, російська армія вісім разів обстріляла Запорізький район, імовірно, застосувавши фугасні авіабомби. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Один із ударів припав по Біленьківській виправній колонії. Внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 35 отримали поранення. Будівлі установи були зруйновані, пошкоджені й сусідні житлові будинки.

Наслідки удару по Біленьківській виправній колонії на Запоріжжі. ФОТО Державної виконавчо-кримінальної служби України



Радник глави Офісу президента України Андрій Єрмак назвав те, що сталося, «черговим воєнним злочином Росії». Він наголосив, що режим Путіна становить загрозу не лише для України, а й для країн НАТО, особливо з огляду на співпрацю Москви з КНДР та нарощування військового виробництва.

Усього минулої доби російські війська завдали 672 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, було зафіксовано:

10 авіаударів по населених пунктах Біленьке, Залізничне, Білогір'я, Малинівка та Новоандріївка;



атаки 461 безпілотника (переважно FPV-дронів) по Малокатеринівці, Кам'янському, Гуляйполю, Оріхову, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному;

12 обстрілів з РСЗВ по Григорівці, Кам'янському, Щербакам, Малій Токмачці та Чарівному;

189 артилерійських ударів по території дев'яти населених пунктів.

Крім того, повідомляється, що внаслідок обстрілу Пологівського району поранення зазнала 81-річна жінка.

Запорізька ОВА повідомила про 24 випадки руйнування житлових будинків, квартир та господарських будівель.

Наслідки удару по Запорізькому району. ФОТО Запорізької ОВА

Нагадаємо, російські війська завдали серії ударів по Дніпропетровщині. Під обстріл потрапили об'єкти цивільної інфраструктури у громадах та містах області.