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СБУ зірвала спробу ФСБ убити командира «Вовків Да Вінчі»

29 липня 2025, 10:25

СБУ зірвала спробу ФСБ убити командира «Вовків Да Вінчі»

Затриманий. Затриманий.

СБУ зірвала спробу ФСБ ліквідувати командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Російська спецслужба завербувала жителя Кам'янського, ветерана АТО, видавши себе за СБУ.

Чоловікові повідомили про нібито справу проти нього за «держзраду» і запропонували «співпрацю» — анкету на вступ до СБУ і завдання в Києві.

Там він орендував житло і почав стеження за авто командира. Куратор із ФСБ запевняв, що той «зрадник», який наводить удари по столиці. Завербований надсилав фото і звіти, не підозрюючи, що працює на ворога.

Пізніше йому передали координати схрону з автоматом. Отримавши зброю, він продовжив стеження й отримав команду на ліквідацію.



СБУ затримала чоловіка із зарядженою зброєю. У нього вилучили телефон із листуванням із ФСБ. Йому повідомили про підозру за ст. 263 КК — незаконне поводження зі зброєю.

Раніше президент України підписав закон, що посилює Службу безпеки України. Документ розширює повноваження СБУ для виконання бойових завдань, проведення спецоперацій і знищення окупантів.

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