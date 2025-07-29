Війська РФ за добу атакували населені пункти Донеччини понад 30 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 28 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області», — уточнив він.



За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили три райони:



Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Світлому Добропільської громади пошкоджено 4 приватні будинки, ще 1 — у Ганнівці; у Білицькому пошкоджено двоповерхівку. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено адмінбудівлю.





Краматорський район. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Світлому Добропільської громади пошкоджено 4 приватні будинки, ще 1 — у Ганнівці; у Білицькому пошкоджено двоповерхівку. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що 29 липня російські окупаційні війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині. На цей раз росіяни використовували дрон.

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